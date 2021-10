REPRODUÇÃO/TWETTER: House of The Dragon

A produção da série de ficção Game of Thrones: House of the Dragon avança após a divulgação do trailer oficial em território português. As filmagens começaram esta segunda-feira, em Idanha-a-Nova, Castelo Branco.

O ator que encarna a personagem de Daemon Targaryen surge como narrador no trailer e anuncia "Deuses. Reis. Sangue. Fogo". Apesar dos dragões não surgirem no vídeo, o elemento-chave da casa Targaryen está bem presente e deixa o suspense no ar.

Com o decorrer das filmagens para o spin-off, o Município anunciou restrições em diferentes áreas de acesso. As filmagens vão decorrer em três áreas distintas nas localidades de Monsanto e Penha Garcia, que irão decorrer até 3 de novembro.

Para além do condicionamento de trânsito, o Castelo de Monsanto estará interdito a residentes e visitantes da Aldeia Histórica de Monsanto, entre o dia 18 de outubro e 13 de novembro.

Após o sucesso da série Game of Thrones, baseada nas obras de George R.R. Martin, os fãs anseiam pelo lançamento deo spin-off "House of the Dragon", para descrever os eventos que antecederam a sequência de Game of Thrones.

A plataforma streaming HBO vai lançar a série no próximo ano, 10 anos após a estreia de Game of Thrones. O spin-off vai retroceder 200 anos, com especial enfoque no reinado da casa Targaryen, uma das mais influentes do universo Game of Thrones, e na história dos sete reinos.

Além de Matt Smith, o elenco da nova série conta com Emma D’Arcy (Princesa Rhaenyra Targaryen), Paddy Considine (Viserys Targaryen), Olivia Cooke (Alicent Hightower), Rhys Ifans (Otto Hightower), Eve Best (Princesa Rhaenys Velaryon), Steve Toussaint (Corlys Velaryon).