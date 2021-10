Mergulhador descobre espada templária com mais de 900 anos

Uma espada com mais de 900 anos, que pertencia a um cavaleiro templário, foi encontrada por um mergulhador na costa do HaCarmal, em Israel.

Quando Shlomi Katzin se preparava para mergulhar, não pensava que iria dar de caras com um monte de crustáceos em forma de espada, no fundo do Mediterrâneo. O israelita mergulhava numa enseada que servia de ancoradouro para navios na idade do Bronze final, há cerca de 4.000 anos.

A espada já foi entregue às entidades competentes, estando ao cargo da Autoridade de Antiguidades de Israel para análise. O objetivo será exibir o achado publicamente num museu.

A Ordem dos Templários existiu durante cerca de dois séculos, na Idade Média. Foi fundada no rescaldo da Primeira Cruzada, em 1096. Os soldados tinham como objetivo proteger o cristianismo e expandir a religião, lutando contra os “inimigos de Cristo”.