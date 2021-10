iD No Limits em fevereiro no Estoril

O ritmo R&B de Green Tea Peng, a música eletrónica de Branco, Rejjie Snow e o Hip Hop de T-Rex, Tristany e do britânico Octavian por exemplo, vão ocupar o Centro de Congressos do Estoril durante três dias de fevereiro, num festival que a organização confia que possa ser realizado com as regras atuais que permitem 100% de lotação das salas reservadas para o iD No Limits.