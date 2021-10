DGArtes abre concurso para programa de Arte e Ambiente

A Direção-Geral das Artes (DGArtes) abriu esta quinta-feira as candidaturas à linha de Arte e Ambiente do Programa de Apoio em Parceria, com uma verba de 350.000 euros, que resulta de um acordo com a Agência Portuguesa do Ambiente.

O aviso, datado de dia 14 de outubro, foi publicado esta quinta-feira em Diário da República, remetendo as condições para a página da DGArtes.

No site da DGArtes, um artigo sobre esta linha de apoio (que previa a abertura para setembro) estabelecia que poderão concorrer artistas de todas as áreas, tendo o concurso o objetivo específico de "contribuir para uma reflexão crítica sobre a atualidade da emergência climática, com impacto na criação artística, numa dimensão ativista e de responsabilidade social".

Adicionalmente, pretende-se "através do desenvolvimento de projetos artísticos sensibilizar para as questões da sustentabilidade ambiental numa perspetiva de corresponsabilidade no combate às alterações climáticas".

Os projetos candidatos devem incluir alguma atividade presencial pública e ser executados entre 1 de janeiro de 2022 e 30 de junho de 2023.

A verba de 350.000 euros desdobra-se em patamares financeiros de 40.000, 30.000, 20.000 e 10.000 euros, com o número máximo de projetos a apoiar em cada limite a variar consoante o valor máximo.

A linha de Arte e Ambiente é uma de cinco do programa de apoio em parceria, que tem uma dotação total de 1,6 milhões de euros e abrange acordos com o Alto Comissariado para as Migrações, o Centro de Estudos de Teatro da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e a Antena 2.