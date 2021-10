DocLisboa de regresso ao formato original

O festival DocLisboa regressou esta quinta-feira ao formato em sala de cinema, com mais de duzentos filmes.

Depois de uma edição condicionada pela pandemia, o DocLisboa desdobra-se este ano em várias salas, obrigando o espectador a fazer percursos dentro da programação proposta, entre retrospetivas, competições e estreias mundiais ao longo de 11 dias.

"Ontem começámos com uma sala cheia, na Culturgest. É uma edição que está a começar de uma forma bastante intensa e estamos mesmo muito felizes por voltar às nossas salas habituais", disse Joana Sousa, da organização do evento, em entrevista à SIC Notícias.

O encerramento do DocLisboa, no dia 31, será com "The tale of king crab", estreado este ano em Cannes, assinado por Alessio Rigo de Righi e Matteo Zoppis.

O DocLisboa decorrerá na Culturgest, Cinema são Jorge, Cinemateca Portuguesa, Cinema Ideal, Cinema City Campo Pequeno, Museu do Oriente e Museu do Aljube.

