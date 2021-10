Monsanto como cenário da gravação de prequela de "A Guerra dos Tronos"

Os moradores têm a expectativa de que o novo filme ajude à divulgação da aldeia, mas, por enquanto, o movimento tem afastado os turistas, com os alojamentos a registar cancelamentos de reservas.

O castelo de Monsanto será o centro das gravações, mas a pesada logística obriga a segurança reforçada e a várias limitações na circulação. Há acessos interditos aos visitantes e condicionamentos para os moradores, que esperam que o turismo da aldeia venha a beneficiar quando a nova série for emitida na televisão.

Por enquanto, são as equipas de trabalho na montagem de cenários e equipamentos que tomam conta das ruas estreitas de Monsanto.

As gravações da "Casa do Dragão", do universo "A Guerra dos Tronos", vão começar na terça-feira e deverão prolongar-se até 13 de novembro.

A nova produção será a continuidade das histórias dos sete reinos, 200 anos antes dos acontecimentos da série original.

A estreia está marcada para o próximo ano.