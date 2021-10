O novo documentário de Oliver Stone e o a peça "Pranto de Maria Parda" estão em Cartaz

No Cartaz desta semana, mostramos o novo documentário de Oliver Stone. O realizador norte-americano entrevistou o ex-presidente do Cazaquistão, que governou o país por quase 30 anos; ainda no cinema, João Lopes fala sobre os filmes "Duna", "Fabian" e "Berlin Alexanderplatz"; conhecemos os novos nomes do ID No Limits e a peça de teatro "Pranto de Maria Parda" que está no Teatro Nacional Dona Maria II, em Lisboa, até 5 de novembro.