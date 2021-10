Disco de estreia de Julinho KSD ganhou galardão de platina

Julinho KSD tem um comboio da linha de Sintra decorado com a capa do disco de estreia do músico, que é platina. A pandemia atrasou o lançamento do álbum, mas, entretanto, foram saindo temas.

Lançado há três anos, deu-lhe o reconhecimento como Julinho KSD, nome artístico de Júlio Lopes, travado no futebol por uma lesão.

A batida africana está sempre presente nos temas de Julinho KSD. "Sabi na Sabura" quer dizer algo como estar bem na vida. É esse sentimento que Julkinho KSD quer partilhar, com o público nos concertos, no possível regresso à normalidade.