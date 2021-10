Músico Ed Sheeran testa positivo à covid-19

O músico britânico Ed Sheeran anunciou no domingo que estava infetado com o novo coronavírus, a menos de uma semana do lançamento do novo álbum "=" ("Equals"). O artista encontra-se em quarentena na sua casa em Suffolk, Reino Unido.

O anúncio foi feito na página do Instagram, pelo próprio Ed Sheeran, que não avança se foi ou não vacinado contra a covid-19:

"Uma nota rápida para dizer que, infelizmente, testei positivo para a covid-19 e que, por isso, estou em isolamento e a seguir as diretrizes do Governo. Isto significa que, por enquanto, estarei impossibilitado de cumprir os compromissos de forma presencial e farei todas as entrevistas e apresentações planeadas que puder em casa. Lamento a todos os que dececionei "

O quinto álbum do cantor e compositor britânico, vencedor de vários prémio, entre eles quatro Grammys, estará à venda a partir de sexta-feira, dia 29 de outubro e o artista tinha vários espetáculos e entrevistadas agendados.

Ed Sheeran apresentou-se a 17 de outubro, em Londres, na cerimónia de entrega dos prémios Earthshot pelo clima, evento organizado pelo príncipe William.

CORONAVÍRUS NO REINO UNIDO

À medida que os casos de covid-19 aumentam, os hospitais começam a dar sinais de rutura no Reino Unido, antes da crise prevista no inverno.

Na semana passada, o índice de transmissibilidade aumentou para 1,2, ou seja, cada 10 infetados, podem infetar outras 12 pessoas.

Com os casos já acima dos 50.000, o Governo assegura que está tudo dentro dos modelos de previsão e descarta, para já, um cenário de confinamento.

