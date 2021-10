O Coliseu do Porto celebra 80 anos. A programação para assinalar a data inclui visitas guiadas à mais emblemática sala de espetáculos da cidade.

Com duração de uma hora, as visitas são a oportunidade para conhecer os segredos ou reviver as memórias do Coliseu. Os visitantes vão ter acesso aos bastidores e entrar em sítios reservados aos artistas.

As visitas, com marcação, acontecem aos fins de semana às 10:00 e às 12:00 sempre que não houver espetáculos.



