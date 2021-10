Escritor cabo-verdiano Germano Almeida não gosta da expressão "lusofonia"

O escritor cabo-verdiano Germano Almeida, prémio Camões em 2018, disse esta quarta-feira, no festival Escitaria, em Penafiel, não gostar da expressão lusofonia, considerando que a língua portuguesa não representa "uma cultura lusófona".

"Eu não gosto muito da expressão lusofonia. Somos escritores de diversos países que usam a língua portuguesa como língua de contacto, como língua de expressão, mas não é uma cultura lusófona", afirmou na conferência de imprensa do evento que se realizou esta quarta-feira no museu municipal daquela cidade do distrito do Porto.