Jorge Palma e Carminho colaboram, pela primeira vez com Camané, num disco que também conta com composições de Sérgio Godinho, Amélia Muge ou Pedro Abrunhosa, que assina o primeiro single "Que Flor se Abre no Peito"

É o primeiro disco sem produção de José Mário Branco, função entregue ao saxofonista Pedro Moreira. O músico que morreu em 2019, fez uma composição para o poema de Amália Rodrigues "Tenho Dois Corações".