Halloween celebra-se este fim de semana

Em fim de semana de Halloween, já sem as restrições do ano passado devido à covid-19, não faltam máscaras e trajes para quem gosta de celebrar a preceito esta data assinalada em muitos países.

A tradição do Halloween não é portuguesa mas está cada vez mais enraizada, sobretudo nos jovens. As escolas promoveram desfiles de mascarados, os adolescentes organizam festas, muitos adultos preferem decorar as casas e fazer jantares temáticos.

É quase um segundo Carnaval onde se usam trajes e máscaras geralmente associadas à morte e a fenómenos paranormais.

Para recordar os mortos, os santos, os mártires e todos os fiéis falecidos. Uma forma de "brincar" com coisas sérias, de afugentar espíritos malignos como no México onde, por estes dias, não há quem não adira à celebração da Santa Muerte.

Em Portugal, zombies, caveiras e esqueletos saem do armário e as "bruxas" andam à solta.

Se alguns temas são recorrentes, este ano Squid Games terá inspirado muita gente. A ponto de alguns países terem proibido nas escolas o uso de disfarces e acessórios relacionados com a série da Netflix por, alegadamente, promover a violência entre os mais pequenos.

► Veja mais: