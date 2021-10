João Lopes destaca a estreia de melodrama francês

Em destaque no panorama das estreias está "Uma Paixão Simples", um filme adulto e para adultos tendo como ponto de partida o romance homónimo de Annie Ernaux. João Lopes assinala ainda "O Meu Ano com Salinger", uma memória nostálgica envolvendo a figura misteriosa do escritor J. D. Salinger, e "À Solta na Internet", título vencedor do prémio de melhor documentário da República Checa, em 2020.