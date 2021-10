"Para ultrapassar a crueldade, que às vezes a vida tem, é ir além da curta imaginação"

Ana Bacalhau começou a gravar os temas do novo trabalho em janeiro o ano passado. Dois meses depois, a pandemia veio alterar os planos da cantora portuguesa e influenciou a construção de todo o álbum. O alinhamento reflecte isso mesmo, onde as canções estão por ordem cronológica de gravação.

"Além da curta imaginação", que é também a última frase da última música do disco, conta com 11 temas, dois deles escritos por Ana Bacalhau.