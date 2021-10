O novo disco de Ana Bacalhau e a loja de David Bowie em Londres estão neste Cartaz

No Cartaz desta semana, conhecemos o novo disco de Ana Bacalhau. Chama-se "Além da Curta Imaginação" e é o segundo trabalho da artista a solo; João Lopes traz-nos as sugestões de cinema; e espreitamos a inauguração da loja dedicada a David Bowie, em Londres; e, por cá, o Sónar Lisboa anunciou os primeiros 18 nomes do cartaz.