Regressando às salas de cinema

Eis uma curiosa notícia do mundo do cinema que, infelizmente, não adquiriu grande evidência no interior da avalanche de informação em que vivemos. Tem a ver com o mercado dos EUA e refere-se à semana que terminou no dia 28 de outubro: assim, o líder das bilheteiras foi “Dune”, de Denis Villeneuve, mas, em termos relativos, a melhor performance pertenceu a “The French Dispatch”, de Wes Anderson [trailer], filme que esteve em julho na competição do Festival de Cannes (a estreia portuguesa, com o título “Crónicas de França”, está marcada para 11 de novembro).

Que aconteceu, então? Pois bem, “Dune” acumulou 40 milhões de dólares de receita, enquanto “The French Dispatch” se ficava por um pouco menos que 2 milhões… Com uma diferença que importa não escamotear. Assim, o filme de Villeneuve, como todas as grandes produções, foi lançado em vários milhares de ecrãs, 4125 para sermos exactos; por sua vez, a realização de Anderson surgiu em apenas 52 ecrãs. Conclusão? “Dune” rendeu 9721 dólares/ecrã, enquanto o mesmo valor para “The French Dispatch” foi de 36100!

Não se trata de ceder ao infantilismo segundo o qual os números nos permitem distinguir os “bons” dos “maus” filmes… Felizmente, temos todos cabeça para pensar e não vem mal ao mundo por causa dos diferentes, por vezes inconciliáveis, juízos de valor que podem acompanhar a vida pública do filme A, B ou C.

Trata-se apenas de (re)lembrar que os mercados — o internacional, mas também cada um dos mercados nacionais — são feitos de muitos recantos e contrastes, sendo, no mínimo, precipitado supor que podemos entender a sua dinâmica apenas através dos filmes que ocupam um maior número de salas ou que desfrutam de mais dispendiosas campanhas promocionais. Nesta altura em que, felizmente, um pouco por toda a parte, as pessoas estão a regressar às salas escuras, é bom não esquecermos essa dinâmica. E com um objectivo fundamental: defender sempre e criar condições para que a diversidade da oferta seja reconhecida, consolidada e expandida.