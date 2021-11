O Orçamento do Estado para 2022 ainda vai longe, mas os profissionais da cultura já estão na rua a pedir que o próximo documento a ser redigido, tenha a já antiga reivinidicação de 1% da despesa total dedicada ao setor.

No Orçamento do Estado, chumbado no dia 27 de outubro, estavam dedicados à Cultura, 0,35%, ou 0,25% se retirarmos a verba destinada à Comunicação Social e ao Audiovisual.