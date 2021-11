Sessão de Cinema: “Santiago, Itália”

Agora que chega às salas portuguesas “Três Andares”, o notável drama de Nanni Moretti que esteve na competição do último Festival de Cannes, vale a pena referir que ele tem sido também um brilhante explorador do género documental. A sua mais recente incursão nesse domínio, intitulada “Santiago, Itália” (2018), pode ser descoberta numa plataforma de streaming.

Santiago é Santiago do Chile. Porquê, então, a referência a Itália? Porque se trata de recolher memórias que têm a ver com a vida na embaixada de Itália — em Santiago do Chile, precisamente —, na sequência do golpe de Estado em que foi morto Salvador Allende, em setembro de 1973, iniciando-se a ditadura de Augusto Pinochet.

Graças à acção dos seus diplomatas e funcionários, a embaixada italiana acolheu algumas centenas de cidadãos que fugiam à repressão do aparelho militar chefiado por Pinochet — na prática, essa acção permitiu salvar muitas pessoas.

Recuperando alguns impressionantes materiais de arquivo, Moretti combina as suas memórias gráficas com depoimentos de pessoas que foram salvas, testemunhando a sua fuga e, em vários casos, o seu exílio em terras italianas. Estamos, afinal, perante um exemplo modelar de trabalho documental, ao serviço de dois valores fundamentais: preservar a história, combater o esquecimento.

Filmin