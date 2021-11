João Lopes destaca as estreias de “Spencer” e “Três Andares”

O muito aguardado “Spencer”, de Pablo Larraín, já está nas salas: a interpretação da personagem da Princesa Diana poderá valer a Kristen Stewart a sua primeira nomeação para um Oscar. João Lopes destaca ainda “Três Andares”, drama envolvendo várias famílias de um prédio de Roma, realizado por Nanni Moretti, também um dos actores principais.

Ainda a ter em conta é o lançamento de três títulos clássicos do cinema japonês — são produções de 1955, de grande riqueza estética, que nos ajudam a compreender a evolução social do Japão no pós-Segunda Guerra Mundial.