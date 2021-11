Um livro sobre os migrantes em Lampedusa e um teatro sobre os painéis de São Vicente no MNAA estão, esta semana, em Cartaz

No programa desta semana, conhecemos "Terra Nova", um filme português que acompanha a viagem de um bacalhoeiro pelo Atlântico norte; continuamos no cinema com as sugestões de filmes de João Lopes que, desta vez, são: "Spencer", "Três Andares" e "Mestres do Cinema Português"; entrevistámos Davide Enia, o autor de "Notas Sobre um Naufrágio", um livro sobre os dramas dos migrantes e de quem os socorre na ilha de Lampedusa, em Itália; o Museu Nacional de Arte Antiga vai receber uma peça de teatro sobre os Painéis de São Vicente. O espetáculo estreia no próximo domingo. A fechar, ouvimos - e vemos - o novo single com videoclipe de Jéssica Pina, "Drama Queen".