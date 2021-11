"O caçador de elefantes invisíveis" é o novo livro de Mia Couto

Mia Couto reuniu, em livro, várias crónicas escritas durante a pandemia. "O caçador de elefantes invisíveis" foi apresentado na Biblioteca do Palácio Galveias, em Lisboa.

Uma ideia do autor Mia Couto passou para a dimensão escrita, desde a edição do primeiro livro em 1983.

O conto "um gentil ladrão" chegou à publicação norte-americana The New York Times e inaugura o livro.

Com quase 40 anos de carreira, Mia Couto carrega várias distinções como o Prémio Camões. Em 2015 foi finalista do "The man booker prize" e este ano foi o único escritor lusófono nos favoritos do Prémio Nobel da Literatura.

