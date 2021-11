Dean Stockwell, ator de "Veludo azul" e "Paris, Texas", morre aos 85 anos

O ator norte-americano Dean Stockwell, conhecido pela sua participação em filmes como "Veludo Azul" ou "Paris, Texas" morreu na segunda-feira de manhã, aos 85 anos, em sua casa, noticia esta terça-feira a imprensa.

O ator, que participou também na versão original do filme "Duna", na comédia "Viúva...mas não muito", atuação pela qual foi nomeado para um Óscar, e na série de ficção científica "Quantum Leap", morreu "serenamente em casa, de causas naturais", confirmou um representante da família à Deadline.

Dean Stockwell nasceu em Los Angeles em 1936 e tornou-se uma figura importante na representação ainda nos tempos de liceu, quando protagonizou uma parábola antirracista intitulada "The Boy With Green Hair", em 1948, e o filme "Kim", adaptado do romance de Rudyard Kipling, ao lado de Errol Flynn, em 1950.

Após abandonar a universidade, restabeleceu a sua carreira cinematográfica com o papel principal em "Compulsion", um filme de 1959 baseado no caso do homicídio perpetrado pela dupla conhecida como Leopold e Loeb, pelo qual ganhou um prémio de melhor ator no festival de cinema de Cannes, ao lado de atores como Orson Welles e Bradford Dillman.

Dean Stockwell foi novamente galardoado como melhor ator em Cannes, pela adaptação de 1962 de "Long Day's Journey into Night", realizado por Sidney Lumet, e continuou a trabalhar continuamente na televisão.

Depois de um interregno na área do entretenimento, o ator voltou em 1968, como um guru de cabelo comprido no filme "Psych-Out", de Richard Rush, e em 1970 entrou no épico "The last movie", de Dennis Hopper.

Segundo o jornal The Guardian, o ator manteve ligação a Hopper e a outras figuras da contracultura, como Bruce Dern, Rip Torn e Russ Tamblyn, mas teve dificuldade em arranjar trabalho e, no início dos anos 1980, trabalhava no ramo imobiliário.

Realizador David Lynch ajudou a sua carreira a ganhar um novo ímpeto

Foi pelas mãos do realizador David Lynch que a sua carreira ganhou novo ímpeto, ao interpretar um pequeno papel na adaptação de "Duna", em 1984, a que se seguiu um papel maior em "Paris, Texas", de Wim Wenders.

A sua carreira foi cimentada com a participação no filme seguinte de David Lynch, "Veludo Azul", e chegou a ser nomeado para Óscar de melhor ator secundário pelo seu papel como chefe da máfia na comédia de Jonathan Demme "Viúva...mas não muito", de 1988.

Ainda de acordo com o The Guardian, foi em 1989 que conseguiu "provavelmente o seu papel mais destacado na televisão", ao lado de Scott Bakula, na série de viagens no tempo "Quantum Leap", que esteve no ar até 1993, e pela qual ganhou três prémios Emmy e um Globo de Ouro.

Durante as duas décadas seguintes, Dean Stockwell trabalhou de forma constante na televisão e em Hollywood, tendo aparecido em filmes como "O jogador", de Robert Altman, "Air Force One", de Wolfgang Petersen, e "O poder da justiça", de Francis Ford Coppola.

Na televisão, teve papéis nas séries "JAG", "Star Trek: Enterprise" e "Battlestar Galactica".

Em 2015, abandonou em definitivo a representação, depois de ter sofrido um AVC.

Dean Stockwell foi casado duas vezes, primeiro com a atriz Millie Perkins, entre 1960 e 1962, e depois com Joy Marchenko, de 1981 a 2004, com quem teve dois filhos.