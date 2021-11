Rui Veloso de volta aos palcos para assinalar 40 anos de carreira

Rui Veloso tem concertos marcados no Porto e em Lisboa. Depois de quase dois anos de interregno, o músico está de volta aos palcos para assinalar o 40.º aniversário de carreira.

Os espetáculos estavam marcados para 2020, mas a pandemia atrasou-os. O alinhamento vai contar com as músicas mais conhecidas do cantor, numa mistura entre o elétrico e o acústico, e com alguns convidados especiais.

Este fim de semana, Rui Veloso vai atuar no Super Bock Arena-Pavilhão Rosa Mota, no Porto. No dia 26 e 27 é a vez do Campo Pequeno, Lisboa, celebrar a carreira do cantor.