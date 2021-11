Documentário sobre vida de Ljubomir Stanišić chega aos cinemas

O documentário sobre a vida de Ljubomir Stanišić vai ser emitido nos cinemas. A longa metragem acompanha o percurso do chef entre 2010 e 2020, entre Portugal e Sarajevo. O filme já está disponível na plataforma Opto.

Além de se passar no passado de Ljunomir e no seu percurso até ao sucesso, o filme debruça-se sobre os pormenores da alta gastronomia nacional. O documentário é dirigido pela mulher do Chef, a jornalista Mónica Franco.

A antestreia aconteceu esta segunda-feira no Cinema São Jorge, em Lisboa. O filme chega ao grande ecrã no dia 21 de novembro, no âmbito do festival Porto/Post/Doc, seguindo depois para as principais salas de cinema do país.

