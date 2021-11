Sessão de Cinema: “Laços de Família”

No actual panorama da produção italiana, Daniele Luchetti é um dos mais talentosos herdeiros da tradição realista do cinema do seu país. Pensamos, claro, no neo-realismo de Roberto Rossellini ou Vittorio De Sica, mesmo se não podemos deixar de lembrar que os seus filmes não se “repetem”, de tal modo estão ligados a um contexto histórico muito particular (pós-Segunda Guerra Mundial). Pensamos, sobretudo, na sua capacidade de contar histórias de gente comum, longe de qualquer padrão de heroísmo, indissociável das peculiaridades do tempo presente.

Um bom exemplo, já disponível em DVD, poderá ser “Laços de Família”, filme que serviu de abertura oficial ao Festival de Veneza de 2020. Luchetti adapta o romance de Domenico Starnone, entre nós publicado com o título “Laços” (ed. Alfaguara, 2018). De forma sóbria e elegante, a narrativa do filme consegue resolver o jogo de contrastes dramáticos e complementaridades psicológicas que se desenha na vida de um casal de Nápoles, primeiro na década de 1980, depois cerca de 30 anos mais tarde.

Este é um cinema de delicadas nuances emocionais que, embora reflectindo as transformações de usos e costumes, nomeadamente no interior das relações familiares, se mantém ligado àquilo que cada personagem possui de único e irredutível. Com inevitável destaque para o trabalho de composição dos actores — sublinhemos, sobretudo, as magníficas composições de Luigi Lo Cascio e Alba Rohrwacher, interpretando o pai e a mãe de uma família enredada nas suas memórias e fantasmas.

DVD