A bola de vólei usada no filme "O Náufrago" foi vendida esta semana num leilão por 270.000 euros, um valor quatro vezes mair do que o inicialmente estipulado.

A bola foi originalmente concedida para parecer suja e passou muito tempo na água durante as filmagens. A descrição do leilão referia que a bola estava "muito desgastada, com tinta aplicada para criar uma aparência gasta e suja".

Archive Photos

O filme de Robert Zemeckis (2000) conta a história de Chuck Noland, interpretado por Tom Hanks, que acaba numa ilha deserta depois de um acidente de viação. O episódio força o protagonista a sobreviver em isolamento durante quatro anos e é neste contexto que surge a bola de vólei.

"Wilson", o nome atribuído à bola de vólei acompanha o protagonista e preenche o seu vazio social, um método que Chuck adotou para assegurar a sua saúde mental.

Passados 21 anos do lançamento do filme, o adereço emblemático ainda é recordado como a bola mais famosa do cinema.

Em 2001, Tom Hanks foi nomeado para o Óscar de melhor ator principal pelo seu papel em "O Náufrago".