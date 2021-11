Polémica com camisola poveira: Tory Burch irá pagar compensação financeira ao Estado português

O Estado português chegou a acordo com a estilista norte-americana que copiou a tradicional camisola poveira, característica da Póvoa do Varzim. Os termos do entendimento ainda não foram divulgados, mas sabe-se que haverá uma compensação financeira que vai ser aplicada na preservação e divulga da centenária camisola.

Foi através das redes sociais que se descobriu que a estilista Tory Burch estava a vender por 695 euros a camisola poveira apresentada como sendo uma criação própria, de inspiração mexicana. As semelhanças com a peça portuguesa saltaram à vista: o bordado a ponto de cruz vermelho e preto, os motivos de pesca e até a coroa portuguesa.

Depois de estalar a polémica, foram identificadas peças de cerâmica da mesma estilista com inspiração nas louças de Bordalo Pinheiro . O pedido de desculpas não chegou ao Estado português que, através do Ministério da Cultura, entrou em campo para tentar combater a apropriação abusiva.

Sem recurso a tribunais, foi alcançado um acordo entre a estilista, o Estado português e a câmara municipal de Póvoa do Varzim que pressupõe o pagamento de uma compensação. A verba será direcionada para o Centro Interpretativo e de Formação da Camisola Poveira que, à boleia da polémica, ganhou notoriedade, tendo participado nas semanas da Moda de Paris, Londres e Milão.

Também as vendas da camisola poveira dispararam nos últimos sete meses, assim como o número de pessoas interessadas em aprender a tricotar e bordar em ponto de cruz estas peças do património da região.