As publicações e os projetos editoriais de um dos curadores mais conhecidos do mundo estão em exposição no Museu de Serralves, no Porto.

O suíço Hans-Ulrich Obrist fez uma visita guiada pelo arquivo dos últimos 30 anos de carreira, onde cabem milhares de publicações e documentos, incluindo ensaios, livros, transcrições, fotografias e vídeos.

O arquivo está em exposição até julho, no Porto.