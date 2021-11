"As Noites Brancas do Carteiro" valeu ao cineasta russo Andrei Kinchalovsky um Leão de Prata no Festival de Veneza de 2014 — experiência invulgar entre ficção e documentário, o filme pode agora ser visto no cabo.

Entretanto, nas salas, João Lopes assinala o lançamento de "I Am Greta", um documentário sobre a activista Greta Thunberg, e ainda "Crónicas de França", uma experiência de cinema marcada pela influência da banda desenhada, com assinatura do americano Wes Anderson.