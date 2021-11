A nova exposição sobre Paula Rego e "Um, Dois, Três" há uma nova comédia no teatro do Bairro

No Cartaz desta semana, visitámos a nova exposição da Casa das Histórias Paula Rego, em Cascais, feita de pinturas, desenhos e gravuras da artista; falámos de cinema, com as sugestões de filmes de João Lopes; assistimos ao ensaio da nova comédia do Teatro do Bairro, a peça "Um, Dois, Três"; e percebemos de que forma é que os teatros de Londres estão a fazer um regresso mais sustentável, depois do alívio das restrições impostas pela pandemia; e fechámos com notícias de Justin Bieber que vai fazer um concerto virtual interativo.