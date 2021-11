Convento da Saudação em Montemor-o-Novo alvo de obras para evitar ruína

O Convento da Saudação, em Montemor-o-Novo, degradou-se ao longo dos anos, com os alertas para a necessidade de obras urgentes a serem dados ao Governo, pelo que, só após cair a abóbada de uma das salas, se decidiu avançar para uma intervenção de fundo para evitar a ruína do edifício.

Foram 20 anos à espera de obras no Convento de Nossa Senhora da Saudação, em Montemor-o-Novo.

Terminam agora as obras para evitar a ruína e o monumento está agora preparado para uma intervenção de fundo.

Classificado como Monumento Nacional, o convento foi alvo de obras de reforço estrutural depois de, em outubro de 2018, ter ruído uma parte da abóbada.

O convento de monjas dominicanas, do séc. XVI, é atualmente a casa do projeto cultural "O Espaço do Tempo".

Numa visita ao convento, a ministra da Cultura realça a importância desta intervenção para o desenvolvimento da própria região.

O investimento dos trabalhos de reabilitação é de 5,5 milhões de euros, valor que poderá aumentar com a subida dos preços dos materiais.

As obras deverão durar cerca de quatro anos.

Saiba mais