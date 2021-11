A Rua Sésamo tem uma nova moradora. Ji-Young faz história como a primeira personagem asiática a juntar-se ao icónico programa de televisão.

De acordo com a Associated Press, Ji-Young tem sete anos, é coreana e tem duas paixões: a guitarra elétrica e o skate. No início deste mês, o programa que foi para o ar há quase 52 anos, apresentou a sua nova cara:

Noreen Nasir

Ji-Young será apresentada oficialmente num episódio especial intitulado "See Us Coming Together", dedicado a falar com as crianças sobre raça, etnia e cultura. O episódio vai para o ar no Dia de Ação de Graças.

A própria personagem explicou o seu nome à Associated Press: "Tradicionalmente, em coreano, as duas palavras significam algo diferente. Ji significa inteligente ou sábio. E Young significa corajosa e forte. Mas estávamos a pesquisar e adivinhem...Ji também significa sésamo."