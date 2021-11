T-REX no Sumol Summer Fest 2022

A 12ª edição do Sumol Summer Fest está marcada para 1 e 2 de julho do próximo ano. Depois de dois adiamentos impostos pela pandemia, o festival regressa à Ericeira com atuações de artistas como Burna Boy, Piruka e T-Rex.

Da última vez que o Sumol Summer Fest ocupou o campismo da Ericeira, T-Rex ainda não tinha lançado o álbum e single "É assim". Este tem sido um ano de estreias para o músico que subiu ao palco do Tivoli pela primeira vez em julho. Mas, em 2022, vai ser um dos destaques no cartaz de um dos festivais que melhor destaca o Hip Hop nacional.