"É o momento de fazer de Saramago um motor que torne a cultura em notícia"

José Saramago faria esta terça-feira 99 anos. A data marca o início das comemorações do Centenário do nascimento do escritor e Nobel da literatura português.

O primeiro-ministro, António Costa, plantou uma oliveira em Azinhaga, aldeia do Ribatejo onde nasceu José Saramago em 1922. A árvore representa o 99.º aniversário do escritor português. Esta iniciativa marcou o início das comemorações do Centenário do nascimento de José Saramago.

Em 300 escolas do país, mas também das ilhas canárias e da América Latina, foi lido em simultâneo o conto de Saramago "A Maior Flor do Mundo".

Da programação das comemorações, que acontecem até novembro do próximo ano, fazem parte exposições, leituras, debates e espetáculos de teatro e música.

José Saramago venceu o Prémio Camões em 1995 e o Nobel da Literatura em 1998. O escritor português morreu a 18 de junho de 2010, aos 87 anos.

