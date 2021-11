O fotógrafo norte-americano Mick Rock, que fotografou ícones da música como David Bowie, Lou Reed, Queen e Ramones, nos anos 1970, morreu na quinta-feira, aos 72 anos, anunciou hoje a família, na rede social Twitter.

Conhecido como "O homem que fotografou os anos 1970", os retratos de Mick Rock, entre 1972 e 1979, ilustraram várias capas de discos de outras estrelas do universo da música, como Iggy Pop ou Syd Barrett, mas o seu trabalho ressoou para além dessa década, para artistas como Snoop Dogg ou os Yeah Yeah Yeahs.

"É com o coração pesado que partilhamos que o nosso amado psicadélico renegado Mick Rock fez a viagem para o outro lado", escreveu a família do fotógrafo, acrescentando ainda que "aqueles que tiveram o prazer de existir na sua órbita sabem que ele era sempre muito mais do que ´O Homem que fotografou os Anos 70´".

A família lembra-o como "um poeta fotográfico, uma verdadeira força da natureza que passou os seus dias a fazer exatamente o que amava, sempre de uma forma deliciosamente ultrajante".

Em 2017, numa entrevista à revista Rolling Stone sobre o documentário dedicado à sua vida e carreira, realizado por Barnaby Clay - "Shot! The Psycho-Spiritual Mantra of Rock" (2016) - dedicou o filme ao "génio intemporal de David Bowie e Lou Reed".

"Eles contribuíram de forma importante para o desenvolvimento da minha própria sensibilidade", disse à Roling Stone, acrescentando ainda que tanto Barrett como Reed e Bowie eram "boas pessoas", que quando se encontrava em dificuldades financeiras, o ajudaram, comprando fotografias, e também deram apoio quando passou por uma cirurgia ao coração.

"Não eram apenas meus verdadeiros amigos, eram heróis. A minha admiração pelo seu trabalho é imensa", disse ainda, na entrevista.

Nascido em 1948, Michael David Rock, em Hammersmith, Londres, Michael David Rock estudou línguas medievais e modernas na Universidade de Cambridge, e o interesse pela fotografia aconteceu quando se cruzou com Syd Barrett, acabado de sair dos Pink Floyd, e que lhe encomendou a primeira fotografia, uma imagem que faria capa do álbum "The Madcap Laughs".

Ao longo da carreira foram muitas as suas colaborações, fazendo também capas para os Talking Heads, Blondie, Joan Jett, T. Rex, Roxy Music, Misfits, Thin Lizzy, Mötley Crüe, Madonna, Daft Punk, Lenny Kravitz, Lady Gaga, Miley Cyrus, the Killers, Alicia Keys, Queens of the Stone Age, Black Keys, entre outros.