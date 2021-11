Tampas de esgoto transformadas em obras de arte em Lisboa

Esta sexta-feira assinala-se o Dia Mundial do Saneamento. Em Lisboa, uma campanha de sensibilização para a importância do sistema de saneamento transformou 36 tampas de esgoto em obras de arte.

As tampas passam a ter uma nova imagem, com 12 representações de locais emblemáticos de Lisboa. Entre elas, a Ponte 25 de Abril e o Cais das Colunas.

Do Campo Pequeno ao Terreiro do Paço, do Mosteiro dos Jerónimos ao Oceanário, é agora possível visitar os monumentos de referência da cidade através das tampas de esgoto "com arte".