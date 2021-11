Paul Schrader em destaque nas sugestões de João Lopes

Nome fundamental na história do moderno cinema americano, Paul Schrader começou a distinguir-se, em 1976, quando assinou o argumento de "Taxi Driver", para Martin Scorsese. Agora, volta a marcar presença nas salas com "The Card Counter: O Jogador", um drama que escreveu e realizou tendo como personagem central um profissional do póquer marcado por memórias traumáticas da guerra do Iraque — Oscar Isaac interpreta o papel central.

João Lopes assinala ainda, numa plataforma de streaming, um filme protagonizado por Tom Hanks. Chama-se "Finch" e é uma parábola de ficção científica: num mundo apocalíptico, Hanks interpreta um homem solitário que vive com o seu cão e decide fabricar um robot super-inteligente...