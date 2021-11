Mallu Magalhães apresenta o novo disco e a obra censurada de Ai Weiwei em Hong Kong

No Cartaz desta semana, falámos com Mallu Magalhães sobre o novo disco "Esperança"; João Lopes faz as sugestões de cinema e fala dos filmes "Finch", "The Card Counter" e "Taxi Driver"; temos uma reportagem sobre um museu de arte contemporânea que abriu no início deste mês em Hong Kong e que censurou uma obra de Ai Weiwei; a fechar, ouvimos- e vemos- o novo single de Miguel Araújo, "Chama Por Mim".