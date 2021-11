Ator Joey Morgan morre aos 28 anos

Willy Sanjuan

O ator Joey Morgan, mais conhecido pelo seu papel no filme "Guia do Escuteiro Para o Apocalipse Zombie", morreu no domingo, aos 28 anos.

A notícia foi confirmada pelo representante do ator norte-americano ao The Hollywood Reporter, sem adiantar a causa da morte.

"Joey Morgan morreu no domingo de manhã. Foi um choque e devastou todos nós que o amávamos. Vai deixar saudades", dizia a nota enviada à revista norte-americana.

Nas redes sociais, surgiram mensagens de homenagem ao ator, que participou em filmes como "Guia do Escuteiro Para o Apocalipse Zombie", "Sierra Burgess Is a Loser", "Flower" ou "Compadres", e nas séries "Critters: A New Binge" ou "Chicago Med".

No Twitter, o diretor Christopher Landon elogiou a inteligência do ator e mostrou-se de "coração partido" com a notícia.

No Instagram, a atriz Zoey Deutch publicou uma fotografia com Joey Morgan com uma mensagem: "Descansa em paz Joey. Uma pessoa profundamente gentil, talentosa e especial."