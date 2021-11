Emi Wada ou a arte do guarda-roupa

É bem provável que muitos de nós, mesmo os mais cinéfilos, nunca tenhamos lido ou ouvido o nome de Emi Wada. Apesar da discrição da sua presença, ela tem um lugar central na história do guarda-roupa no interior da história mais geral do cinema. Japonesa, nascida em Kyoto a 18 de março de 1937, faleceu no passado dia 13 de Novembro — contava 84 anos (a notícia apenas foi divulgada este domingo).

Emi Wada estudou pintura, o que, escusado será sublinhá-lo, marcou todo o seu universo criativo. Sem esquecer que a ópera e o bailado foram também domínios privilegiados da sua arte. Pode dizer-se que entrou no cinema pela porta grande, já que a primeira produção importante em que trabalhou — “Ran - Os Senhores da Guerra” (1985), de Akira Kurosawa — lhe valeu o Oscar de melhor guarda-roupa. Kurosawa voltaria a contar com a sua preciosa colaboração em “Sonhos” (1990), filme eminentemente pessoal e confessional, por isso mesmo lançado em vários mercados com o título mais explícito de “Sonhos de Akira Kurosawa”.

Mais, muito mais do que conceber vestes mais ou menos exuberantes (e fascinantes!), Emi Wada soube fabricar as suas criações em estreia ligação com as necessidades visuais e dramáticas dos respectivos filmes. O trabalho com o realizador chinês Zhang Yimou é também, nessa perspectiva, exemplar: “Herói” (2002) e “O Segredo dos Punhais Voadores (2004) devem muito à sua imaginação e profissionalismo — neste último, é especialmente célebre a cena de dança protagonizada por Zhang Ziyi [video].

O nome de Emi Wada surge na ficha de uma produção europeia, “8 Mulheres e 1/2” (1999), realização do galês Peter Greenaway que, como o título sugere, envolve uma homenagem ao italiano Federico Fellini. Colaborou também em “Tabu” (1999), derradeiro trabalho do japonês Nagisa Oshima. Em 2005, publicou um livro que é, de uma só vez, um esboço biográfico e um inventário das peças de vestuário que criou: “My Life in the Making”.