"Teerão" vence Emmy Internacionais

A produção israelita "Teerão" é a grande vencedora da 49.ª edição dos Emmy Internacionais, numa cerimónia dominada pelo Reino Unido e em que Portugal perde para a China na categoria Telenovela.

A telenovela "Quer o Destino", produzida pela Plural Entertainment Portugal e emitida pela TVI em 2020, foi nomeada na categoria de Telenovela, mas perde para a chinesa "The Song Of Glory".

Os prémios que reconhecem programas de televisão produzidos fora dos Estados Unidos, e que se realizou em Nova Iorque, foram marcados pela diversidade, com 44 nomeados em 11 categorias de 24 países.

Um dos sinais da diversidade já tinha sido dado: pela primeira vez em 49 anos dos prémios, por exemplo, o Egito esteve entre os nomeados, graças ao papel da atriz Menna Shalay em "Every Week Has a Friday".

Uma produção israelita, "Teerão", uma série que gira à volta de um agente da agência de inteligência israelita Mossad infiltrado no Irão, ganha o prémio de Melhor Drama, o mais cobiçado da noite.

"Não se trata apenas de uma série de espionagem, trata-se também de compreender o humano por detrás do seu inimigo", diz a criadora e produtora do programa, Dana Eden, após receber a distinção, revelando que para ela o programa representa a esperança num futuro em que "os iranianos e os israelitas podem, a dada altura, trabalhar juntos como amigos e não como inimigos".

A quarta temporada do programa francês "Call My Agent" é premiada com a melhor comédia, numa cerimónia que os Emmys Internacionais regressam ao formato presencial depois versão virtual no ano passado.

O prémio de melhor atriz vai para a britânica Hayley Squires, estrela de "Adult Material", enquanto o prémio de melhor ator também vai para David Tennant, pelo seu papel em "Des".

Os países mais premiados são o Reino Unido e a França, com três e duas distinções respetivamente, enquanto os restantes são distribuídos entre a Nova Zelândia, Tailândia, Noruega, China e Israel.

O peso que os Emmys Internacionais estão a ganhar, impulsionados pelos "blockbusters" em plataformas de entretenimento como "A Casa de Papel" (Espanha) ou "The Squid Games" (Coreia do Sul), é evidente na presença dos artistas que apresentaram os prémios.

Entre eles, estão o ator britânico Brian Cox, o canadiano-norte-americano Joshua Jackson, a atriz e modelo norte-americana Vanessa Williams e o nigeriano-britânico Chiké Okonkwo.

O Melhor Documentário vai para "Hope Frozen: A Quest to Live Twice" (Tailândia), o Melhor Programa Artístico para "Kubrick By Kubrick" (França), o melhor Programa de Entretenimento Sem Guião para "The Masked Singer" (Reino Unido), e a Melhor Minissérie para "Atlantic Crossing" (Noruega).