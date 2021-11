Sugestões culturais para os próximos dias

A Underdogs já abriu ao público "Arquivo", uma exposição coletiva de edições de artista lançadas pela própria Underdogs. São trabalhos de mais de 100 artistas e coletivos de todo o mundo e podem ser vistos até ao dia 30 de dezembro.

Até à próxima terça-feira, realiza-se, em Lisboa, a Mostra de Cinema Espanhol. Ao CineFiesta regressa a secção que exibe quatro filmes restaurados ou digitalizados no último ano, um deles será "Manicomio", de Fernando Fernán Gómez e Luis María Delgado.

No palco do teatro São João, no Porto, estreia-se "Porque É Infinito". A peça que interroga o amor e os seus limites fica em cena entre os dias 1 e 4 de dezembro.

E, ainda no dia 30 de novembro, Miguel Ângelo apresenta o disco "Noite e Dia" no Teatro Maria Matos, em Lisboa. No espetáculo terá Rui Maia, Pedro de Tróia e Costanza como convidados e vai tocar temas como "Déjà Vu", o primeiro single deste álbum.