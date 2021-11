Stephen Sondheim homenageado em Nova Iorque

Têm acontecido diversas homenagens a Stephen Sondheim, compositor e letrista de musicais norte-americano, que morreu na sexta-feira aos 91 anos.

Em Nova Iorque, vários fãs deixaram flores junto ao teatro com o nome do compositor. Também o elenco da peça "Company", o sexto musical da Broadway criado por Sondheim, prestou uma homenagem no final do espetáculo.

Stephen Sondheim foi uma das figuras mais importantes do teatro musical do século XX. Venceu vários prémios, entre os quais, um Óscar e um Pulitzer de Teatro e foi ainda distinguido por Barack Obama em 2015 com a Medalha Presidencial da Liberdade.

