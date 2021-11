Eunice Muñoz emocionada no "adeus" aos palcos

Aos 93 anos, Eunice Muñoz disse adeus aos palcos no Teatro Nacional D.Maria II, em Lisboa, onde se estreou há 80 anos.



A atriz agradeceu ao público que a "acarinhou e aplaudiu" ao longo das oito décadas de carreira. Subiu ao palco com a neta, Lídia Muñoz, para representar "A margem do tempo", peça com que se despede da representação.

No fim da homenagem a Eunice Muñoz, os espectadores não ficaram indiferentes e destacaram o talento da atriz.

"A margem do tempo" foi a peça escolhida por Eunice Muñoz para dizer adeus aos palcos. O encenador, Sérgio Moura Afonso, revelou que a atriz, de 93 anos, não conteve a emoção no dia da despedida.