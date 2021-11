PCP vai lutar pela democracia cultural em todas as circunstâncias

O secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, afirmou hoje que a cultura "não é, nem pode ser, descartável" e que o partido, à semelhança dos últimos 100 anos, vai continuar a lutar pela "democracia cultural" independentemente das circunstâncias.

"Aqui estamos, 100 anos cumpridos de vida, e aqui continuamos preparados para prosseguir a luta, sejam quais forem as circunstâncias em que tenhamos de intervir e assumir todas as responsabilidades que o povo nos queira confiar nos urgentes combates de agora e nos combates do futuro", afirmou Jerónimo de Sousa, no espetáculo comemorativo do centenário do PCP, no Porto.