A atriz de 93 anos estreou-se no palco do Teatro D. Maria II, em Lisboa, a 29 de novembro de 1941.

Este domingo, Eunice Muñoz voltou a subir ao mesmo palco, ao lado da neta Lídia Muñoz, para interpretar "A Margem do Tempo", peça que escolheu para encerrar a carreira.

No fim do espectáculo, o primeiro-ministro António Costa e a ministra da Cultura Graça Fonseca subiram ao palco com o diretor do teatro nacional, Pedro Penim, para um homenagem.

