Cartoon de português na capa do jornal Le Monde

Um dos trabalhos do cartonista português Rodrigo Matos, residente em Macau, e que integra o coletivo "Cartooning for Peace", foi publicado esta terça-feira, pela primeira vez, na primeira página do jornal francês Le Monde.

"É a primeira vez que me acontece e uma experiência nova para mim", disse à Lusa Rodrigo Matos, lembrando que "este é o 12.º cartoon que envio para eles e espero que seja o primeiro de vários", acrescentou.

A associação "Cartooning for Peace", criada pelo cartonista do Le Monde, Plantu, em 2006, e que contou 225 membros, selecionou alguns autores, cujo estilo se adapte à primeira página do diário francês.

"Eu sou um desses selecionados e quatro vezes por semana recebo uma lista de temas que podemos escolher e trabalhar como entendermos", explicou.

As escolhas são enviadas para o jornal, cujos editores decidem qual vai para a primeira página, disse.

O trabalho de Rodrigo publicado na capa do Le Monde é sobre o novo presidente da Interpol, general Ahmed Naser al Raisi, dos Emirados Árabes Unidos, acusado de promover práticas de tortura. Al Raisi foi eleito para o cargo em 25 de novembro, durante a assembleia do organismo internacional de cooperação policial, em Istambul.

Várias organizações internacionais, entre as quais a Human Rights Watch, tinha alertado sobre a candidatura de Al Raisi, que acusam de ser um dos máximos responsáveis policiais dos Emirados Árabes Unidos, um país que usa métodos repressivos contra os dissidentes políticos.

Em abril, um antigo procurador inglês David Calvert-Smith publicou um relatório no qual é referido que Al Raisi "coordenou o aumento da repressão contra os dissidentes" através de práticas de tortura e de abusos do próprio sistema judicial dos Emirados Árabes Unidos.

A organização Centro de Direitos Humanos para o Golfo fez uma denúncia contra Al Raisi em França, país onde se encontra a sede da Interpol, em Lyon, alegando que o ativista político Ahmed Mansur foi alvo de torturas nos Emirados Árabes Unidos.

Da mesma forma, um gabinete de advogados turco apresentou uma denúncia à Procuradoria da Turquia contra o general por torturas a Ahmed Mansur.