Marilyn Manson arguido em três processos judiciais por abuso sexual e violência doméstica

A polícia da Califórnia cumpriu, esta terça-feira, um mandado judicial na casa de Marilyn Manson. O cantor norte-americano é alvo de processos de abuso sexual e violência doméstica movidos por, pelo menos, 15 mulheres.

As acusações contra o músico e compositor de 52 anos ganharam força este ano, depois das declarações da ex-noiva, Evan Rachel Wood, que denunciou abusos físicos, sexuais e emocionais sofridos durante o relacionamento de longa data com Marilyn Manson.

Também a atriz Esmé Bianco, que viveu com Manson depois, revelou que foi trancada no quarto, chicoteada, sofreu choques elétricos e ameaças constantes de violação. São pelo menos 15 as acusações contra o artista.

Marilyn Manson nega todas as acusações, dizendo que se tratam de "distorções horríveis da realidade". Também o seu advogado diz que as denúncias são falsas.

A ser investigado, pelo menos, desde 2009, o cantor é, atualmente, arguido em três processos judiciais nos Estados Unidos.