João Lopes destaca “western” com Benedict Cumberbatch

O primeiro destaque vai para uma produção Netflix com assinatura de Jane Campion: “O Poder do Cão” é um “western” centrado nas relações tensas de dois irmãos, em meados da década de 1920, no estado de Montana — Benedict Cumberbatch é um sério candidato ao Oscar de melhor actor.

Nas salas podemos reencontrar o trabalho de Pedro Almodóvar, com “Mães Paralelas”, uma história contemporânea assombrada por memórias da Guerra Civil espanhola. Outra novidade é “As Irmãs Macaluso”, de Emma Dante, retrato de cinco irmãs em várias etapas das suas vidas, relançando o espírito melodramático de algum cinema clássico italiano.